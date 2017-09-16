Вот 13 лучших стран для эмиграции по мнению американцев

Если вам надоело жить на родине, но вы боитесь ошибиться с выбором нового места жительства (ведь все помнят о разнице между туризмом и эмиграцией), этот список поможет вам определиться!

Использованы данные сайта Expatistan, который публикует регулярный индекс стоимости жизни для иностранцев; максимальная отметка индекса — 295 (Цюрих, Швейцария), минимальная — 65 (Киев, Украина).

Также указано количество людей, владеющих английским языком. Без него, сами понимаете, никуда.

1. Чехия

Стоимость городской жизни: 100 (Прага).

Доля владеющих английским: 25%.

Почему вам там понравится: В Праге — либеральное европейское общество, потрясающая средневековая архитектура, очаровательные рождественские рынки и даже пара элитных районов, пишет Lifter.

За её пределами — одна из красивейших стран Европы, утопающая в зелени и полная маленьких укромных курортов.

В чём подвох: Желательно хотя бы минимальное знание чешского языка. Очень запутанная бюрократия: водительские права чешского образца обязан получить каждый, кто прожил в стране больше года. Иностранные права действительны только первый год. Это сложная и долгая процедура, которая от начала до конца идёт на чешском.

2. Новая Зеландия

Стоимость городской жизни: 218 (Окленд и Веллингтон).

Доля владеющих английским: практически 100%.

Почему вам там понравится: Походы, ныряние с аквалангом, лыжи, вина, пейзажи из «Властелина колец». А ещё рядом Австралия, Индонезия и Океания, куда всегда можно смотаться на пару дней.

В чём подвох: Это вам не Юго-Восточная Азия. В Окленде недвижимость дорожает буквально с каждым днём, а найти дешёвое жильё нереально.

3. Германия

Стоимость городской жизни: 161 (Берлин).

Доля владеющих английским: 70%.

Почему вам там понравится: Дешёвое пиво и вино, шницели и автобаны. На выходные очень удобно выбираться за границу: от Мюнхена всего 4 часа езды на машине до Швейцарии, Австрии и Италии. За 2 часа самолётом можно долететь практически в любую точку Европы.

В чём подвох: Знаменитая немецкая бюрократия. Открыть счёт в банке или купить мобильный телефон — целая процедура, каждый шаг которой тщательно документируется. Берлин очень популярен у иностранцев, поэтому на каждую квартиру приходится по 20 претендентов.

4. Коста-Рика

Стоимость городской жизни: 128 (Сан-Хосе).

Доля владеющих английским: низкая, но объясниться можно.

Почему вам там понравится: Стабильная демократия, надёжные аэропорты, отличные шоссе, гигантские природные заповедники — путешествовать по стране просто и приятно. А посмотреть там есть на что: вулканы, горы, пляжи и куча самых экзотических животных. Люди очень приветливые, а уровень грамотности — один из наивысших в мире.

В чём подвох: Еда стоит дороговато. Большой риск быть ограбленным. Адресов нет, поэтому получить посылку нереально. Всю дешёвую недвижимость уже расхватали американцы — если для вас этот вопрос принципиален, советуем выбрать Панаму.

5. Таиланд

Стоимость городской жизни: 112 (Бангкок).

Доля владеющих английским: 25%.

Почему вам там понравится: Тропический рай с приветливыми жителями, развитой инфраструктурой и невероятно низкой стоимостью жизни. Столица Бангкок — энергичный мегаполис, где за 600 долларов в месяц можно снять меблированную квартиру в жилом комплексе с бассейном, сауной и спортзалом.