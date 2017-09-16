Вот 13 лучших стран для эмиграции по мнению американцев

Американское издание Thrillist составило рейтинг наиболее оптимальных стран для переезда.
Если вам надоело жить на родине, но вы боитесь ошибиться с выбором нового места жительства (ведь все помнят о разнице между туризмом и эмиграцией), этот список поможет вам определиться!
Использованы данные сайта Expatistan, который публикует регулярный индекс стоимости жизни для иностранцев; максимальная отметка индекса — 295 (Цюрих, Швейцария), минимальная — 65 (Киев, Украина).
Также указано количество людей, владеющих английским языком. Без него, сами понимаете, никуда.
1. Чехия
Стоимость городской жизни: 100 (Прага).
Доля владеющих английским: 25%.
Почему вам там понравится: В Праге — либеральное европейское общество, потрясающая средневековая архитектура, очаровательные рождественские рынки и даже пара элитных районов, пишет Lifter.
За её пределами — одна из красивейших стран Европы, утопающая в зелени и полная маленьких укромных курортов.
В чём подвох: Желательно хотя бы минимальное знание чешского языка. Очень запутанная бюрократия: водительские права чешского образца обязан получить каждый, кто прожил в стране больше года. Иностранные права действительны только первый год. Это сложная и долгая процедура, которая от начала до конца идёт на чешском.
2. Новая Зеландия
Стоимость городской жизни: 218 (Окленд и Веллингтон).
Доля владеющих английским: практически 100%.
Почему вам там понравится: Походы, ныряние с аквалангом, лыжи, вина, пейзажи из «Властелина колец». А ещё рядом Австралия, Индонезия и Океания, куда всегда можно смотаться на пару дней.
В чём подвох: Это вам не Юго-Восточная Азия. В Окленде недвижимость дорожает буквально с каждым днём, а найти дешёвое жильё нереально.
3. Германия
Стоимость городской жизни: 161 (Берлин).
Доля владеющих английским: 70%.
Почему вам там понравится: Дешёвое пиво и вино, шницели и автобаны. На выходные очень удобно выбираться за границу: от Мюнхена всего 4 часа езды на машине до Швейцарии, Австрии и Италии. За 2 часа самолётом можно долететь практически в любую точку Европы.
В чём подвох: Знаменитая немецкая бюрократия. Открыть счёт в банке или купить мобильный телефон — целая процедура, каждый шаг которой тщательно документируется. Берлин очень популярен у иностранцев, поэтому на каждую квартиру приходится по 20 претендентов.
4. Коста-Рика
Стоимость городской жизни: 128 (Сан-Хосе).
Доля владеющих английским: низкая, но объясниться можно.
Почему вам там понравится: Стабильная демократия, надёжные аэропорты, отличные шоссе, гигантские природные заповедники — путешествовать по стране просто и приятно. А посмотреть там есть на что: вулканы, горы, пляжи и куча самых экзотических животных. Люди очень приветливые, а уровень грамотности — один из наивысших в мире.
В чём подвох: Еда стоит дороговато. Большой риск быть ограбленным. Адресов нет, поэтому получить посылку нереально. Всю дешёвую недвижимость уже расхватали американцы — если для вас этот вопрос принципиален, советуем выбрать Панаму.
5. Таиланд
Стоимость городской жизни: 112 (Бангкок).
Доля владеющих английским: 25%.
Почему вам там понравится: Тропический рай с приветливыми жителями, развитой инфраструктурой и невероятно низкой стоимостью жизни. Столица Бангкок — энергичный мегаполис, где за 600 долларов в месяц можно снять меблированную квартиру в жилом комплексе с бассейном, сауной и спортзалом.
Такси, массаж и еда стоят копейки, а для любителей природы есть красивейшие острова — плюс возможность недорого слетать в соседние страны Юго-Восточной Азии.
В чём подвох: Долгосрочную визу получить нереально, поэтому приходится регулярно совершать 10-часовую поездку на автобусе до границы, чтобы поставить новый штамп.
В последнее время Таиланд пережил парочку военных переворотов и массовых беспорядков, и это ещё до смерти короля. С 2014 года в стране правят военные; стабильность вроде бы вернулась, но права человека нарушаются всё чаще.
6. Франция
Стоимость городской жизни: 215 (Париж).
Доля владеющих английским: более 33%.
Почему вам там понравится: 35-часовая рабочая неделя, 90-минутные обеденные перерывы, вино с каждой трапезой, распитие в общественных местах не запрещено, непастеризованные сыры, отличный футбол… мечта! Список удовольствий бесконечен: рестораны Лиона, музеи Парижа, пляжи Канн, виноградники Шампани — да просто чашечка кофе на берегу Сены!
В чём подвох: Французы не особенно любят иностранцев. Нет, вашего школьного французского и любви к Амели недостаточно, чтобы втереться в круг истинных парижан. Кроме того, получить рабочую визу невероятно трудно, так что придётся работать нелегально.
7. Канада
Стоимость городской жизни: 153 (Монреаль).
Доля владеющих английским: практически 100%.
Почему вам там понравится: Премьер-министр Джастин Трюдо — красавчик и прогрессивный политик. В Монреале отличные экспериментальные театры и цирки, в Британской Колумбии можно устроиться высаживать деревья (!), а ещё тут прекрасная экология, разнообразное население, вкуснейшая еда, низкий уровень преступности, отличное бесплатное образование, здравоохранение, стабильная экономика и столько природы, что жизни не хватит всё увидеть.
Горы, ледники и пляжи, где можно кататься на лыжах, досках и байдарках, нырять, охотиться, гулять или просто валяться в хижине посреди бескрайних прерий.
В чём подвох: В Торонто и Ванкувере цены на недвижимость очень выросли. Канадцы не любят брать на работу иностранцев. Длинными суровыми серыми зимами бескрайняя природа очень давит на психику.
8. Южная Корея
Стоимость городской жизни: 169 (Сеул).
Доля владеющих английским: 50% молодёжи понимают английский.
Почему вам там понравится: Помимо К-попа, К-драм и корейской кухни, исполинский мегаполис Сеул предлагает всевозможные развлечения и удовольствия. Сверхсовременная гористая страна с низким уровнем преступности и самым быстрым Wi-Fi в мире.
Общественный транспорт очень комфортный и быстрый: из северного Сеула до пляжей южного Пусана можно добраться меньше чем за 3 часа.
В чём подвох: Получить рабочую визу очень трудно, если только вы не преподаватель. Веганам не понравится обилие свинины. Погода кидается из крайности в крайность: зимы длинные и холодные, а летом стоит испепеляющая влажная жара. Ну и Ким Чен Ын под боком постоянно грозит Третьей мировой.
9. Уругвай
Стоимость городской жизни: 152 (Монтевидео).
Доля владеющих английским: крайне низкая.
Почему вам там понравится: Редкая латиноамериканская страна со стабильной экономикой и крайне низким уровнем неравенства и насильственных преступлений. Функциональная политическая система почти без коррупции, высокообразованное население, прогрессивное отношение к ЛГБТ, легальная марихуана.
Первоклассные вина, говядина и футбол, а общественный транспорт такой удобный, что вам даже не понадобится машина. Зимой не бывает температур ниже нуля, а здешние атлантические пляжи — одни из лучших в мире.
В чём подвох: Цены здесь, конечно, не такие высокие, как в Европе, но и низкими их не назовёшь. Еда и жильё вполне доступны, а вот автомобили и электроника вдвое дороже, чем в США. И хотя уличного насилия почти нет, воровство и грабёж процветают вовсю. Без знания испанского соваться в Уругвай нет смысла: по-английски тут не говорит практически никто.
10. Швеция
Стоимость городской жизни: 197 (Стокгольм).
Доля владеющих английским: 90%, причём свободно.
Почему вам там понравится: Вы и так всё знаете: ABBA, IKEA, «Девушка с татуировкой дракона», великолепный дизайн, и все свободно говорят по-английски. А также сильная экономика, лучшее в мире образование, здравоохранение и коммунальное обслуживание.
В чём подвох: Зимой не просто очень холодно, но и мрачно. Шведский язык довольно сложно выучить, а применять его кроме Швеции негде.
11. Перу
Стоимость городской жизни: 104 (Лима).
Доля владеющих английским: очень низкая.
Почему вам там понравится: Лима, столица Перу, славится самой богатой в мире кухней — это смесь китайской, андийской, японской и даже инкской! Одной картошки здесь 5000 сортов!
А когда встанете из-за стола, то обнаружите вокруг красивейшую и разнообразную страну с впечатляющими историческими достопримечательностями: Тропа инков, Мачу-Пикчу, геоглифы Наски и множество прибрежных городков у Тихого океана.
В чём подвох: Без испанского на работу не устроиться. Некоторые районы Лимы довольно опасны. Общество в целом очень консервативное и мачистское, так что женщинам может быть тяжело.
12. Греция
Стоимость городской жизни: 129 (Афины).
Доля владеющих английским: около 50% могут объясниться.
Почему вам там понравится: Колыбель Западной цивилизации переживает не лучшие времена, но для иностранцев это как раз выгодно. Вкусная еда стоит копейки, можно буквально обжираться. Культурная столица страны — Салоники, город на берегу Эгейского моря под сенью горы Олимп.
В чём подвох: Работу найти не получится. После режима экономии, навязанного Греции большой тройкой (Еврокомиссия, Евробанк и МВФ), миллионы людей лишились работы. Безработными полны все кофейни, и они будут часами рассказывать вам о своей ненависти к «тройке».
13. Португалия
Стоимость городской жизни: 127 (Лиссабон), 104 (Порту).
Доля владеющих английским: около 33%.
Почему вам там понравится: Португалия не случайно занимает первое место в рейтинге лучших стран для иностранцев. Потрясающие морские виды Лиссабона и Порту не сравнятся ни с чем. А давние традиции мореплавания означают, что здесь привыкли к приезжим и относятся к ним крайне гостеприимно.
В чём подвох: После финансового кризиса 2009 года экономика Португалии сильно пострадала, а уровень безработицы составляет около 10%. Режим экономии был отменён только недавно, но МВФ пророчит Португалии скорое выздоровление.
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