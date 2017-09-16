Зрители плачут из-за закрытия «Жди меня»

"Чувствительная передача. Очень мало передач на телевизионном экране про настоящую жизнь", "На каком основании такую масштабную поисковую программу, аналоги которой есть в других странах, закрыли?! Что это за беспредел?! Ясное дело, что "Жди меня" творила чудеса, упорно искала и находила пропавших людей… Но так легко закрыть программу из-за проблем с ведущим... это бред… У меня слов нет... одни эмоции (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущены знители.

В Instagram разгорелась не менее горячая дискуссия. "На Первом канале прям чистку устроили", "Очень жаль", "Как так? Нашли, что убирать", "Просто ужас!!! Всенародная программа... очень-очень жаль", "Как можно убрать такую программу? Целый мир смотрит, надеется, верит, молится этой программе", – пишут огорченные зрители.

Негодуют и пользователи соцсети "ВКонтакте". "А зачем убрали Галибина? Хороший ведущий был. Он хотел продолжать работать! Что творится с Первым каналом, ужас", "Очень жаль, то что программа "Жди меня" больше не будет выходить в эфире Первого телеканала России", "Я только что прочитала о закрытии передачи в интернете. Почему именно "Жди меня"?" – комментируют новость о закрытии программы на Первом канале ее поклонники.

Напомним, контракт Первого канала с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек. Однако новый договор на выход передачи подписан не будет, поскольку Первый и "ВИD" не смогли договориться о кандидатуре ведущего. Новый коллектив, который был набран телекомпанией после увольнения создателя передачи Сергея Кушнерева, рассорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его. При этом канал об этом в известность никто не поставил. В свою очередь Первый, которого ведущий полностью устраивал, попытался вернуть его, но "ВИD" отказалась это делать. В конечном итоге стороны не сошлись в переговорах.