Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Красота! Певица Таня Михайлова опубликовала редкие кадры со свадьбы в честь годовщины (ФОТО)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Таня Михайлова-Саар и Микк Саар. | ФОТО: Stina Kase

15 сентября горячо любимая эстонская певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг Микк отметили первую годовщину свадьбы.

По этому случаю, Таня опубликовала в социальных сетях новые, очень трогательные снимки с торжества.

Напомним, два эстонских музыканта – певица Таня Михайлова, которая представляла Эстонию на конкурсе «Евровидение-2014» и Микк Саар – связали себя узами брака в сентябре 2016 года. О церемонии, которая прошла в Италии, поклонники певицы и СМИ узнали немного позже, ведь до последнего все держалось в тайне. Вместе Таня и Микк уже больше десяти лет и по праву считаются одной из самых крепких пар в эстонском шоу-бизнесе.

Отметим также, что сейчас супруги проживают раздельно. Микк занят в мюзикле "Отверженные", в связи с чем на данный момент находится в Тарту, а Таню работа держит в столице.

Наверх