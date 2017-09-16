Красота! Певица Таня Михайлова опубликовала редкие кадры со свадьбы в честь годовщины (ФОТО)

По этому случаю, Таня опубликовала в социальных сетях новые, очень трогательные снимки с торжества.

Напомним, два эстонских музыканта – певица Таня Михайлова, которая представляла Эстонию на конкурсе «Евровидение-2014» и Микк Саар – связали себя узами брака в сентябре 2016 года. О церемонии, которая прошла в Италии, поклонники певицы и СМИ узнали немного позже, ведь до последнего все держалось в тайне. Вместе Таня и Микк уже больше десяти лет и по праву считаются одной из самых крепких пар в эстонском шоу-бизнесе.

Отметим также, что сейчас супруги проживают раздельно. Микк занят в мюзикле "Отверженные", в связи с чем на данный момент находится в Тарту, а Таню работа держит в столице.