Как изменится передача «Давай поженимся!»

Создатели передачи приготовили сюрпризы для поклонников. Теперь желающим вступить в брак выбирать спутника жизни будут их бывшие супруги. "Женихов и невест у нас набралось на 12 программ, то есть всего 12 пар", – поделилась подробностями Сябитова. "И это еще мы брали не любых одиноких людей, а только тех, кто ранее участвовал в "Давай поженимся!", с помощью нас женился или сыграл свадьбу, но потом развелся. Вот они и пришли со своими бывшими", – говорит телеведущая.

В рамках выпуска только один из партнеров ищет пару другому, а не они оба – друг другу, поскольку так передача бы сильно вышла за границы эфирного времени. Такой формат, по словам телесвахи, называется "Пара для бывшего". Однако он не заменит полностью привычный. "Эти выпуски мы ставим всего раз в неделю", - отметила Роза.

Кроме того, в новых выпусках жениху предстоит выбрать так называемого клона – одну из трех девушек, которые одинаково одеты и накрашены. Более того, все они похожи на бывшую жену героя. Сябитова объяснила, что таким образом организаторы программы хотят показать, что подсознательно мужчина ищет в новой девушке что-то от предыдущей, сообщает Woman's Day.

Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.