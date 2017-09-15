Участники группы «Банд’Эрос» рассказали, как врачи боролись за жизнь экс-солистки

Накануне стало известно, что бывшая солистка группы «Банд’Эрос» Рада Змихновская скончалась в США. Как заявили представители коллектива, она отправилась в Штаты к подруге, однако на днях плохо себя почувствовала. У артистки случилось кровоизлияние в мозг. Медики до последнего пытались спасти ее, однако их усилия были напрасны, пишет Starhit.

Певица покинула популярный коллектив примерно 10 лет назад, однако продолжала общаться с участниками группы. Ребята из «Банд’Эрос» посвятили бывшей солистке пост на странице в социальной сети. В подписи к раритетному кадру музыканты вспомнили, какой была Рада.

«Она была одним из основателей группы (вместе с нашей Натальей и музыкальным продюсером А.Дуловым.) Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Рада покинула группу в начале 2008 года, но мы продолжали поддерживать теплые дружеские отношения, она участвовала в делах группы. Рада обладала невероятным количеством позитивной энергии и умела в хорошем смысле «заражать» ей всех окружающих. Она была одним из самых жизнелюбивых, весёлых и отзывчивых людей, которых мы знали. Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле», - говорится в сообщении.