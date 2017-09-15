Смотри: звезда сериала «Воронины» невероятно похудела и стала настоящей красоткой!

Юлия Куварзина прославилась благодаря роли непосредственной толстушки, жены брата главного героя из сериала "Воронины". Улыбчивая актриса полюбилась поклонникам, а ее аппетитные формы прочно врезались в память фанатам. Вот только с недавних пор Юлия Куварзина является пышкой исключительно в сериале. В жизни популярная актриса выглядит значительно худее.

A post shared by Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) on Sep 5, 2017 at 12:23am PDT

В последнее время Юлия Куварзина буквально преобразилась. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка публикует свежие фотографии, на которых невооруженным взглядом очевидно, что Юлия похудела. Некоторые СМИ даже приводят конкретные числа – якобы Куварзина сбросила более 20 килограммов.

Говорят, с некоторых пор популярная актриса вплотную занялась своей фигурой. Чтобы расстаться с лишним весом звезда сериала "Воронины" села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом. Результат не заставил себя ждать! Поклонники в восторге от изменений в Куварзиной.

A post shared by Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official) on Aug 29, 2017 at 1:49am PDT

Интересно, что Куварзина не оставила без внимания комментарии подписчиков. Популярная актриса поблагодарила фанатов за комплименты и пообещала, как будет время, в подробностях рассказать о том, как ей удалось привести себя в форму. По словам Юлии, у нее нет никаких секретов, правильное питание и движение, мотивации и эксперименты.