Смотри: звезда сериала «Воронины» невероятно похудела и стала настоящей красоткой!

Актриса Юлия Куварзина сильно похудела. Звезда комедийного сериала "Воронины", по информации СМИ, сбросила более 20 килограммов, пишет Дни.ру.
Юлия Куварзина прославилась благодаря роли непосредственной толстушки, жены брата главного героя из сериала "Воронины". Улыбчивая актриса полюбилась поклонникам, а ее аппетитные формы прочно врезались в память фанатам. Вот только с недавних пор Юлия Куварзина является пышкой исключительно в сериале. В жизни популярная актриса выглядит значительно худее.
В последнее время Юлия Куварзина буквально преобразилась. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка публикует свежие фотографии, на которых невооруженным взглядом очевидно, что Юлия похудела. Некоторые СМИ даже приводят конкретные числа – якобы Куварзина сбросила более 20 килограммов.
Говорят, с некоторых пор популярная актриса вплотную занялась своей фигурой. Чтобы расстаться с лишним весом звезда сериала "Воронины" села на строгую диету, стала правильно питаться и занялась спортом. Результат не заставил себя ждать! Поклонники в восторге от изменений в Куварзиной.
Интересно, что Куварзина не оставила без внимания комментарии подписчиков. Популярная актриса поблагодарила фанатов за комплименты и пообещала, как будет время, в подробностях рассказать о том, как ей удалось привести себя в форму. По словам Юлии, у нее нет никаких секретов, правильное питание и движение, мотивации и эксперименты.