Во дают! «Паратайн» посреди белого дня вышла в центр Таллинна с важной вестью (ВИДЕО)

Ребята никогда не анонсируют свои выступления скучными сообщениями. К анонсам концертов «Паратайн» подходит творчески. И вот очередной ролик готов. «Паратайн» посреди белого дня вышли на улицы Таллинна, чтобы протрубить на всю округу: 14 октября в столичном CatHouse Concert Hall у них состоится совместный концерт с группой «Идеальные люди».

В этот вечер «Идеальные люди» выступят с большим сольным концертом. Песни о любви, о чувствах, с сильной эмоциональной подачей группы вряд ли оставят кого-то равнодушным. Также в программе будут исполнены песни группы «Кино» из проекта «Песни Цоя», который прошёл в этом году на горке Харью и собрал огромное количество зрителей.

Ну и главный бонус – выступление зажигательной группы «Паратайн», чьи песни вы постоянно слышите в эфире таллиннских радиостанций. Ведущий этого вечера – Валентин Шолохов, человек, который отлично знает, как создавать хорошее настроение благодаря музыке.