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Видео: русский певец в Эстонии снял самый качественный клип в истории страны!

Сергей Сумин и Илона Калдре отжигают!

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Кадр со съемок клипа на песню Сергея Сумина | ФОТО: Михаил Ткач

В честь сегодняшнего дня рождения русский певец из Эстонии Сергей Сумин побаловал себя и зрителей новым качественным клипом на песню «Скажи: да!»

Видео снимали как в разных частях Таллинна, так и в популярном месте проведения свадеб - Viimsi Talveaed.

Клип получился очень качественным и ярким. Сергей Сумин уже рассказывал об этих съемках в интервью порталу Limon.ee.

Теперь видео готово, спешите видеть!

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