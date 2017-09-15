Видео: русский певец в Эстонии снял самый качественный клип в истории страны!
Сергей Сумин и Илона Калдре отжигают!
15 сентября 2017 г., 14:34
В честь сегодняшнего дня рождения русский певец из Эстонии Сергей Сумин побаловал себя и зрителей новым качественным клипом на песню «Скажи: да!»
Видео снимали как в разных частях Таллинна, так и в популярном месте проведения свадеб - Viimsi Talveaed.
Клип получился очень качественным и ярким. Сергей Сумин уже рассказывал об этих съемках в интервью порталу Limon.ee.
Теперь видео готово, спешите видеть!