Видео: русский певец в Эстонии снял самый качественный клип в истории страны!

Видео снимали как в разных частях Таллинна, так и в популярном месте проведения свадеб - Viimsi Talveaed.

Клип получился очень качественным и ярким. Сергей Сумин уже рассказывал об этих съемках в интервью порталу Limon.ee.

Теперь видео готово, спешите видеть!