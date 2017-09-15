Разведенная Эвелина Бледанс передала сына бывшему мужу (ВИДЕО)

Видеоролик был размещен на официальной страничке сына Эвелины Бледанс и Александра Семина Семена, страдающего синдромом Дауна. В коротком ролике Эвелина, ведущая за руку малыша, и Александр идут по пустынной темной улице и оглядываются по сторонам, как бы проверяя, не следят ли за ними. Убедившись, что никого постороннего поблизости нет, Бледанс передает сына Семину, и они расходятся. "Спецоперация", – коротко подписал видео Семин, который за сына и ведет страничку в социальной сети.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию. К счастью, у поклонников оказалось хорошее чувство юмора. "Умнички, собаки лают, караван идет!", Чтобы все захлебнулись ,всякие эксперты по семейным делам", "Молодцы, все у вас хорошо, это самое главное для ребенка. Удачи. Семик растет в любви, для него это главное. Не важно где спит мама и папа, в мести или врось, главное, что они всегда рядом", – высказались поклонники.