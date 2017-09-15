Подборка: девять жестких триллеров, которые расширят граиницы вашего сознания

9. Отступление (2015)

Рейтинг: 5,9/10.

Питер Бавер — психолог, жизнь которого нельзя назвать простой и счастливой. Он выбрал для себя не самую простую профессию: помогать людям, хотя довольно часто и сам нуждается в помощи.

Все его клиенты являются довольно странными людьми, но доктора это не удивляет, поскольку за свою профессиональную карьеру он повидал многое.

Однако через некоторое время Бавер обнаруживает, что все его пациенты на самом деле являются призраками. Шокированный таким открытием, он обращается за помощью к лучшему другу и начинает вести собственное расследование…

8. Список смертников (2011)

Рейтинг: 6,3/10.

Некая катастрофа оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становятся новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности.

Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наёмным убийцей и вместе со своим новым партнёром Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание, погружают его в самые глубины тьмы…

7. Охотники за разумом (2004)

Рейтинг: 6,4/10.

Семеро претендентов в элитный отряд ФБР, занимающийся составлением психологических портретов маньяков-убийц, сдают последний экзамен на пустом «учебном» острове около побережья Каролины. Но испытание начинается с гибели одного из кандидатов.

Будущие охотники за разумом убийц вдруг становятся жертвами изощрённого маньяка. И теперь у них нет другого выхода, кроме как на деле доказать, что им под силу раскрыть идеальные преступления и перехитрить таинственного убийцу, который оказывается тонким психологом. Так как остров необитаем, они начинают подозревать друг друга…

6. Цена страсти (2011)

Рейтинг: 6,6/10.

«У нас прыгун!» Сколько раз офицер полиции Холлис Лучетти слышал эту фразу!

В очередной раз он должен уговорить человека, стоящего на карнизе крыши, отказаться от прыжка. И всё это в не самый простой день для него самого.

Постепенно Холлис начинает понимать, что всё идёт не так, как обычно в таких случаях. В течение часа он узнаёт не только о невероятной истории любви и страсти Шаны и Гэвина, но и цене, которую придётся заплатить всем…

5. Бункер (2011)

Рейтинг: 7,4/10.

Юная Фабиана работает в баре официанткой. Однажды она встречает Андриана, переживающего тяжёлое расставание с Белен, бывшей возлюбленной. Между новыми знакомыми сразу же завязываются отношения, и спустя некоторое время девушка переезжает к бойфренду.

Всё кажется идеальным: роскошный особняк, успешная жизнь… Но всё меняет визит полиции. Оказывается, экс-пассия Андриана пропала при загадочных обстоятельствах. Тем временем Фабиана начинает замечать, что в доме творится что-то необъяснимое…

4. Капитан Филлипс (2013)

Рейтинг: 7,8/10.

В начале апреля 2009 года близ берегов Африки несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт взять себя в плен.

Захватчики вынуждены покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…