Подборка: девять жестких триллеров, которые расширят граиницы вашего сознания

Наша новая подборка фильмов — для любителей психологических картин, после которых смотришь на мир немного по-другому. Если вы такое любите, эти девять фильмов точно достойны вашего внимания.
9. Отступление (2015)
Рейтинг: 5,9/10.
Питер Бавер — психолог, жизнь которого нельзя назвать простой и счастливой. Он выбрал для себя не самую простую профессию: помогать людям, хотя довольно часто и сам нуждается в помощи.
Все его клиенты являются довольно странными людьми, но доктора это не удивляет, поскольку за свою профессиональную карьеру он повидал многое.
Однако через некоторое время Бавер обнаруживает, что все его пациенты на самом деле являются призраками. Шокированный таким открытием, он обращается за помощью к лучшему другу и начинает вести собственное расследование…
8. Список смертников (2011)
Рейтинг: 6,3/10.
Некая катастрофа оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становятся новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности.
Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наёмным убийцей и вместе со своим новым партнёром Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание, погружают его в самые глубины тьмы…
7. Охотники за разумом (2004)
Рейтинг: 6,4/10.
Семеро претендентов в элитный отряд ФБР, занимающийся составлением психологических портретов маньяков-убийц, сдают последний экзамен на пустом «учебном» острове около побережья Каролины. Но испытание начинается с гибели одного из кандидатов.
Будущие охотники за разумом убийц вдруг становятся жертвами изощрённого маньяка. И теперь у них нет другого выхода, кроме как на деле доказать, что им под силу раскрыть идеальные преступления и перехитрить таинственного убийцу, который оказывается тонким психологом. Так как остров необитаем, они начинают подозревать друг друга…
6. Цена страсти (2011)
Рейтинг: 6,6/10.
«У нас прыгун!» Сколько раз офицер полиции Холлис Лучетти слышал эту фразу!
В очередной раз он должен уговорить человека, стоящего на карнизе крыши, отказаться от прыжка. И всё это в не самый простой день для него самого.
Постепенно Холлис начинает понимать, что всё идёт не так, как обычно в таких случаях. В течение часа он узнаёт не только о невероятной истории любви и страсти Шаны и Гэвина, но и цене, которую придётся заплатить всем…
5. Бункер (2011)
Рейтинг: 7,4/10.
Юная Фабиана работает в баре официанткой. Однажды она встречает Андриана, переживающего тяжёлое расставание с Белен, бывшей возлюбленной. Между новыми знакомыми сразу же завязываются отношения, и спустя некоторое время девушка переезжает к бойфренду.
Всё кажется идеальным: роскошный особняк, успешная жизнь… Но всё меняет визит полиции. Оказывается, экс-пассия Андриана пропала при загадочных обстоятельствах. Тем временем Фабиана начинает замечать, что в доме творится что-то необъяснимое…
4. Капитан Филлипс (2013)
Рейтинг: 7,8/10.
В начале апреля 2009 года близ берегов Африки несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт взять себя в плен.
Захватчики вынуждены покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…
3. Катастрофа (2013)
Рейтинг: 7,10/10.
В центре сюжета — загадочный отшельник по имени Дуайт. Он сознательно изолировал себя от общества и уже долгое время живёт как бездомный. Выслеживает дома, в которых нет хозяев, чтобы помыться, ищет на помойке свой скудный ужин или вылавливает рыбу в океане.
Время от времени он переезжает с места на место на своём стареньком автомобиле и всё свободное время читает книги. Всё меняется, когда местный полицейский сообщает Дуайту, что на свободу выходит некто, несколько лет назад убивший двоих человек. Тихого героя словно подменяют, и он готовится совершить первое в жизни убийство…
2. Чёрный лебедь (2010)
Рейтинг: 8/10.
Нина Сейерс — танцовщица балета в Нью-Йорке. Она целиком посвящает себя танцам, но ей не хватает уверенности в себе. Также на неё давит мать, которая тоже когда-то была балериной, но не смогла добиться многого из-за беременности.
Героине, кажется, удаётся добиться своей цели, когда режиссёр Томас Лерой дает ей главную роль в постановке «Лебединого озера». Но он говорит, что девушке не хватает страсти и раскованности, которые нужны для роли Чёрного лебедя. Чтобы преуспеть, девушке придётся превратиться в нечто, чем она никогда не являлась…
1. Одержимость (2014)
Рейтинг: 8,5/10.
Эндрю обожает музыку, поэтому поступил в консерваторию, где может оттачивать своё мастерство игры на барабанах. Перспективного барабанщика замечает легендарный дирижёр и бесспорный авторитет в мире музыки Флетчер. Он прослушивает игру Эндрю и приглашает парня играть в одном из лучших оркестров страны.
Под руководством жёсткого наставника Флетчера, требующего от своих подопечных добиваться большего, чем от них ждут, Эндрю раскрывает свой скрытый потенциал. Теперь он мечтает стать не просто профессиональным музыкантом, а стать великим барабанщиком, который оставит след в истории музыки. Вот только это стремление перерастает в одержимость, в которой нет места романтическим отношениям, друзьям и прочим отвлекающим моментам…
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