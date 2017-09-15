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Кристина Орбакайте в смелом комбинезоне удивила новым имиджем

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников эффектным и сексуальным образом. На странице в Instagram Кристина похвасталась новым нарядом.

Для выступления на конкурсе "Новая волна" певица выбрала комбинезон с глубоким вырезом от Michael Costello, пишет Сегодня.

Scanpix/Sputnik

Поклонники остались в восторге от непривычного имиджа 46-летней Орбакайте: "Отличный образ", "Очень стильно", "Супер выглядите", "Красивая! С каждым годом только краше!", "Ну прямо девочка лет 30. На Агилеру похожа тут", "С годами еще интереснее становится", "Поменяла стилиста видно. Давно было пора. Очень не плохо", Чем старше, тем шикарнее", "Наконец-то современный образ", "Классный образ. Удивили и порадовали", – комментируют пользователи.

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