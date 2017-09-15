Смотри: поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности

На днях в микроблоге Каменских появилось фото, которое вызвало повышенный интерес ее фолловеров, пишет woman.ru.

Те заметили, что живот Насти заметно округлился, и она прикрывает его рукой. Исполнительница позировала в лифте с задумчивым видом.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Sep 14, 2017 at 12:48am PDT

Подписчики тут же начали строить предположения, о чем же размышляет брюнетка: «О чем думаешь? Не о детях случайно?».

Многие также отметили, что на безымянном пальце у Насти — два кольца (напомним, в январе исполнительница косвенно подтвердила, что вышла замуж за рэпера Потапа, продемонстрировав украшения на «том самом» пальце), а это значит, что, вероятно, и пополнение не за горами.