Смотри: поклонники заподозрили Настю Каменских в беременности

Настя Каменских регулярно радует поклонников свежими снимками в своем Инстаграме. На днях знаменитость опубликовала фото, глядя на которое, подписчики задались вопросом: «А не беременна ли певица?».
На днях в микроблоге Каменских появилось фото, которое вызвало повышенный интерес ее фолловеров, пишет woman.ru.
Те заметили, что живот Насти заметно округлился, и она прикрывает его рукой. Исполнительница позировала в лифте с задумчивым видом.
Подписчики тут же начали строить предположения, о чем же размышляет брюнетка: «О чем думаешь? Не о детях случайно?».
Многие также отметили, что на безымянном пальце у Насти — два кольца (напомним, в январе исполнительница косвенно подтвердила, что вышла замуж за рэпера Потапа, продемонстрировав украшения на «том самом» пальце), а это значит, что, вероятно, и пополнение не за горами.