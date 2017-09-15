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Латышский певец Лаурис Рейникс: называть русский языком оккупантов – глупость

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Лаурис Рейникс. | ФОТО: instagram.com/laurisreiniks

Латвийский певец и ведущий Лаурис Рейникс в соцсетях высказал свою позицию относительно русского языка и его роли в латвийском обществе, вызвав острые дискуссии, пишет TVNET.

«Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость. Школьники, учите языки! Чем больше, тем лучше. Не ищите подводные камни там, где их нет!», - написал в своем микроблоге Twitter музыкант.

Мнения комментаторов под постом Лауриса разделились. Многие раскритиковали его слова, а другие признали, что русский не только богат и красив, но и помогает находить общий язык во многих странах мира. Кто-то из подписчиков отметил, что в идеале необходимо освоить английский, французский, немецкий, испанский и русский.

Певец уже этой осенью отправляется в большой гастрольный тур по Латвии «Я буду думать о тебе».

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