Латышский певец Лаурис Рейникс: называть русский языком оккупантов – глупость

«Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость. Школьники, учите языки! Чем больше, тем лучше. Не ищите подводные камни там, где их нет!», - написал в своем микроблоге Twitter музыкант.

Krievu valodu saukt par okupantu valodu ir nevis patriotisms, bet stulbums. Skolēni, mācieties valodas! Jo vairāk, jo labāk! #ŠoToDzirdēju — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) September 13, 2017

Мнения комментаторов под постом Лауриса разделились. Многие раскритиковали его слова, а другие признали, что русский не только богат и красив, но и помогает находить общий язык во многих странах мира. Кто-то из подписчиков отметил, что в идеале необходимо освоить английский, французский, немецкий, испанский и русский.

Певец уже этой осенью отправляется в большой гастрольный тур по Латвии «Я буду думать о тебе».