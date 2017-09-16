Экс-сотрудники McDonald's раскрыли трюки, которые существуют для обмана клиентов

Так был вскрыт способ, с помощью которого можно визуально увеличить количество картошки фри в упаковке.

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Пользователь, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что, когда он работал в "Макдоналдсе", его обучили, как надо правильно сжимать упаковку, когда наполняешь её картофелем фри, чтобы она казалась полной. По его словам, за все время его работы только один клиент понял, что его обманывают.

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По его словам, клиенты очень редко понимали, что им положили меньше картошки, чем нужно. "У меня только один клиент это понял, — рассказал бывший сотрудник. — Он вытащил фри из упаковки и положил ее обратно, и тогда картошка заполнила лишь половину упаковки. Мне пришлось дать ему больше картофеля фри".

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По словам анонимного пользователя, с того момента прошло уже семь лет, а у него до сих перед глазами лицо того самого клиента. Раскаяться решил не один такой пользователь: "Я не мог терпеть этот "фокус" и отказался так делать. Меня не уволили, но некоторые клиенты интересовались у меня, в какие дни я работаю, чтобы они могли покупать картофель фри только у меня".

Представители знаменитого ресторана отрицают данный факт. Как рассказал один из них The Sun, "подобные заявления от бывших сотрудников являются абсолютной ложью и на предприятии впервые слышат о таких секретных трюках".