Фото: Селене Гомес пересадили почку. Донором стала лучшая подруга девушки!

Девушка выложила фотографию с подругой, которая стала ее донором, и показала шрам на животе, оставшийся после операции, пишет Лайф.

В 2015 году Селена Гомес объявила, что страдает системной красной волчанкой и была вынуждена прервать гастрольный тур из-за обострения заболевания. Именно волчанка необратимо повредила почки певицы и заставила её пойти на такую серьезную операцию, как трансплантация.

Scanpix/Instagram

Донором для Селены Гомес стала ее подруга Франсия Райса. На своей странице в "Инстаграме" певица поблагодарила девушку и назвала ее своей сестрой. Поклонники пожелали Селене здоровья и оставили под фото уже более 2,5 миллиона лайков.

"Нет слов, чтобы описать, как я благодарна моей прекрасной подруге Франсии ​​Райсе. Она сделала мне удивительный подарок, пожертвовав свою почку. Я невероятно благодарна. Я так сильно люблю тебя", - написала девушка в Сети.