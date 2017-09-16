Фото: 60 человек устроили флешмоб вокруг спящего на траве парня, а он не проснулся

По дороге к озеру на фестиваль "Шамбала" 24-летняя Индия Барфорд и ее друг заметили, что посреди поля спит незнакомец.

Scanpix/Caters News Agency

Находясь в приполнятом настроении, ребята убедились, что с парнем всё в порядке, и решили сделать с ним забавное фото. "Уставший" бедолага даже не проснулся.

Проходящая мимо компания молодых людей тоже не упустила шанс пошутить над парнем.

Scanpix/Caters News Agency

Тогда Индия и ее друг начали просить всех подряд сделать забавную фотографию с этим незнакомцем, пока он был в отключке. Чтобы собрать целую толпу и устроить флешмоб, понадобилось 40 минут.

Scanpix/Caters News Agency

"Его окружали все больше и больше людей. В конце концов собралось около 60 человек. Пока мы собирали толпу, он всё это время ни разу не пошелохнулся".

Scanpix/Caters News Agency

Когда все уже были в сборе, весельчакам удалось сделать групповое селфи с "достопримечательностью". Однако после того как в конце флешмоба все начали смеяться навзрыд и приговаривать, что он не просыпается, в один голос, парень всё же смог открыть глаза. Он хлебнул содержимое своего стакана и озадаченно посмотрел вокруг, не поняв, что вся толпа собралась только из-за него.

"Я посещаю "Шамбалу" уже пять лет. Тут такая семейная атмосфера. Все очень дружелюбные, а застенчивые могут легко найти себе новых друзей. Я думаю, наши фото с этим парнем это доказывают", - рассказал один из участников флешмоба.