Фанаты назвали неожиданную версию смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Рады Змихновской

Обычно поклонники знают практически все о своем кумире, вплоть до размера ноги и любимого цвета нижнего белья. Однако это правило с Радой Змихновской не работало. Фанаты не в курсе, даже когда родилась бывшая солистка группы "Банд`Эрос". "Она всегда была закрыта для поклонников. Помню, когда-то мы пытались что-то узнать об ее семье – не вышло. Даже возраст ее не вычислили.

Сейчас кто-то говорит что ей было 40, но нет уверенности. Нигде нет информации, в каком году она родилась. Говорят, экс-солистка скрывала возраст даже от близких друзей. По слухам, она не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы сохранить молодость. Может, это и послужило причиной столь раннего ухода?" – рассказал один из поклонников группы, передают Dni.

По мнению фанатов, после ухода из коллектива Змихновская почти не общалась с коллегами. "Мы в соцсетях кидали клич, как можно разыскать Раду, где она живет, чем занимается, но ответа так и не получили. Мы так поняли, что ребята из группы особо с ней не общались. Во всяком случае, на постоянной связи они не были точно. Несколько лет назад Рада пропала совсем. Мы думали, может, что случилось? С 2015 года о ней ничего не было слышно", – цитирует фаната "Банд`Эроса" "Московский комсомолец".

Интересно, что в официальном сообщении группы о смерти певицы, которое появилось на страничке в Instagram, сказано прямо противоположное. Якобы ушедшая в 2008 году Рада поддерживала тесные связи с бывшими коллегами и даже участвовала в делах группы. "Рада обладала невероятным количеством позитивной энергии и умела в хорошем смысле "заражать" ей всех окружающих. Она была одним из самых жизнелюбивых, веселых и отзывчивых людей, которых мы знали. Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле", – сказано в официальном сообщении группы.

Пресс-секретарь Евгения Нагапетян подтвердила информацию об инсульте Рады, однако что стало его причиной, не знает. "Честно говоря, я не была знакома с Радой. Она ведь покинула группу очень давно, больше десяти лет назад. Общались ли с ней ребята? Не знаю. Я ее во всяком случае даже ни разу и не видела. Дружбы там сильной не было", – рассказала представитель коллектива.