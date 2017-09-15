18-летняя девушка погибла на глазах матери, прикоснувшись к телефону на зарядке

Скачок напряжения расплавил защищающий провода пластик и сделал стоящее на зарядке мобильное устройство смертельно опасным, пишет Лайф.

Когда Йоэльми ударило током, ее мать пришла в ужас и попыталась помочь дочери. Она сразу же вызвала врачей, которые доставили Йоэльми в больницу Мунисипио Консуэло. Там медики попытались реанимировать девушку, но поражение электричеством оказалось фатальным, сообщает The Sun.

На похороны 18-летней Йоэльми пришло множество друзей. Её близкие рассказали, что девушка планировала поступить в университет и стать бухгалтером. Никто не мог и предположить, что ее жизнь оборвёт обыкновенный мобильный телефон.

Родственники погибшей убеждены, что причиной ее смерти стал скачок напряжения в электрической сети. Зарядное устройство телефона, марка которого не называется, просто не было рассчитано на такое высокое напряжение. В настоящий момент гибель Йоэльми расследует полиция.