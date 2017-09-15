Статистика ФБР не врет: вот какие знаки Зодиака самые опасные!

А может быть, это сказывается влияние вашего знака Зодиака. Давайте посмотрим, какие знаки более склонны к преступным порывам!

Внимание! Если вы всерьез чувствуете, что вот-вот сорветесь, пожалуйста, обратитесь за помощью. Не носите в себе такие чувства.

Как успокоиться? Если у вас из ушей начинает идти пар, остановитесь. Сделайте глубокий вдох. Думайте, прежде чем говорить.

Расслабьтесь. Дышите глубоко, выйдите на свежий воздух. Когда успокоитесь, честно поговорите о своих чувствах.

Ярость очень вредна для давления, тела и разума.

12. Рак

Если вы — Рак, скорее всего, вы не станете серийным убийцей. Слишком уж у вас добрая натура.

Раки очень гордятся своей способностью к сочувствию. Довести Рака до убийства практически невозможно. Раки слишком доброжелательны и совершенно не склонны к непредсказуемости и вспыльчивости.

11. Рыбы

Из Рыб серийный убийца тоже так себе. Слишком уж вы творческие личности.

Когда вас переполняют чувства (хоть плохие, хоть хорошие), вы находите для них творческий выход. Поэтому вместо убийства в прямом смысле вы создадите убийственно яркое произведение искусства.

10. Весы

Вы вряд ли сорветесь. Для этого у вас слишком развитое самообладание. Вы не говорите не подумав и не подчиняетесь мимолетным импульсам.

Даже если вас подрежут на дороге, вы все равно не выйдете из себя. Возможно, вы выследите обидчика и разработаете сложный план мести, но это будет продуманно.

9. Телец

Вы никогда не сорветесь. Слишком уж у вас аналитический склад ума.

Вы любите во всем досконально разбираться, чтобы избрать наиболее эффективный подход. Не исключено, что вам когда-нибудь придется от кого-то избавиться, но вы подойдете к задаче взвешенно.

8. Козерог

Вы слишком умны, чтобы вдруг сорваться и убить кого-то. У вас не бывает срывов.

Плести интриги — другое дело; вы запросто можете уничтожить человека так, чтобы на вас не пало подозрение, но для начала вы составите подробный план. Вы ни за что не позволите себе потерять контроль над собой.

7. Лев

Да, это вполне реально. Вы сами знаете о своей вспыльчивости.

Учитывая ваш характер, надо быть очень неразумным, чтобы испытывать ваше терпение. А если кто-то все же решится… Что ж, сам виноват.

6. Стрелец

О да, вы вполне можете сорваться, если подвернуться вам под руку, когда вы не в настроении. Вы на дух не переносите хамства и никогда не закрываете на него глаза.

При этом вы отлично умеете выпутываться из трудных ситуаций. Так что, даже если вас и поймают, с вашим умом вы все равно отмажетесь.

5. Дева

Обычно вы довольно уравновешены, но иногда на вас находит.

Вы не любите импульсивных поступков, но если решите, что иного выхода нет, то нанесете первый удар не задумываясь.

4. Водолей

Если кто-то попадется вам под горячую руку, ему можно только посочувствовать.

У вас поистине взрывной характер. Хотя с вами всегда интересно, темная сторона вашей личности никогда не исчезает надолго.

3. Овен

Вы определенно сорветесь, если кто-то будет вас доводить. У вас тяжелый характер с нотками кровожадности.

Держитесь подальше от бензопил, ладно?

2. Скорпион

Скорпион — именно тот знак Зодиака, с которым шутки плохи. Если кто-то перейдет вам дорогу, ему конец.

Для вас это само собой разумеется: вы ничего не можете с собой поделать.

1. Близнецы

Вы выиграли, Близнецы! Из всех знаков Зодиака именно вы вероятнее всего сорветесь и устроите кровавую бойню.

Никогда невозможно предугадать, какой из сторон своей личности вы повернетесь, а уж когда вы злитесь, то не сдерживаетесь. У вас небось и так уже пара трупов за сараем закопана.

Может, вам к доктору надо, а, Близнецы?

Поделитесь этим гороскопом с друзьями разных знаков! И не воспринимайте все слишком серьезно!