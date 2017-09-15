Галерея: женщины Танеля Падара... Все на одно лицо?

Сегодня же стало известно, что Кристель Мардисоо и Танель Падар завершили отношения, длившиеся около шести лет. И не стоит сомневаться, что после этой новости у многочисленной армии его поклонниц появится надежда на шанс...

Еще бы, если когда-то он и слыл бунтарем, попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения и выкидывал другие трюки, то недавно 36-летний певец окончательно завязал с разгульным образом жизни, серьезно занялся спортом и отказался от вредных привычек.

Портал Elu24 предлагает взглянуть на женщин, с которыми Танеля Падара когда-то связывали романтические отношения.