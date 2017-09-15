Совсем другая девушка: вот как выглядела возлюбленная эстонского певца до начала отношений с ним (ФОТО)

Как стало известно сегодня, возлюбленная известного эстонского певца Танеля Падара, который принес Эстонии победу на песенном конкусре «Евровидение» в 2001 году, Кристель Мардисоо уже более года является законной супругой другого мужчины.
Портал Elu24 предлагает взглянуть на Кристель еще до того, как в 2012 году она и Танель во всеуслышание заявили, что они вместе.
Танель Падар и Кристель Мардисоо познакомились в октябре 2011 года в компании общих друзей.
Foto: Maksim Toome
После этого их отношения начали развиваться крайне стремительно. «А чего долго ждать… Сразу же видно, подходят люди друг другу или нет», – сказала тогда Кристель журналу Kroonika.
Отметим, что вместе пара пережила довольно много: Кристель поддерживала своего возлюбленного во всех его начинаниях.
Presidendi vastuvõtt roosiaias, Kristel Mardisoo ja Tanel Padar / Erlend Štaub
Тем не менее, предложение руки и сердца Кристель сделал другой мужчина – сын убитого в 1999 году предпринимателя Андреас Метсамаа, продолживший дело отца. Несмотря на то, что Кристель официально находится в браке уже более года и носит фамилию мужа, последний раз Танель и Кристель посещали публичные мероприятия около месяца назад – 20 августа, когда пришли вместе на прием в Розовом саду Кадриоргского дворца.