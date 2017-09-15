Совсем другая девушка: вот как выглядела возлюбленная эстонского певца до начала отношений с ним (ФОТО)

Портал Elu24 предлагает взглянуть на Кристель еще до того, как в 2012 году она и Танель во всеуслышание заявили, что они вместе.

Танель Падар и Кристель Мардисоо познакомились в октябре 2011 года в компании общих друзей.

Foto: Maksim Toome

После этого их отношения начали развиваться крайне стремительно. «А чего долго ждать… Сразу же видно, подходят люди друг другу или нет», – сказала тогда Кристель журналу Kroonika.

Отметим, что вместе пара пережила довольно много: Кристель поддерживала своего возлюбленного во всех его начинаниях.

Presidendi vastuvõtt roosiaias, Kristel Mardisoo ja Tanel Padar / Erlend Štaub

Тем не менее, предложение руки и сердца Кристель сделал другой мужчина – сын убитого в 1999 году предпринимателя Андреас Метсамаа, продолживший дело отца. Несмотря на то, что Кристель официально находится в браке уже более года и носит фамилию мужа, последний раз Танель и Кристель посещали публичные мероприятия около месяца назад – 20 августа, когда пришли вместе на прием в Розовом саду Кадриоргского дворца.