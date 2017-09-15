Бывшая первая леди Эстонии отправилась в лес... И вот что из этого вышло! (ФОТО)
Ай да Эвенлин!
15 сентября 2017 г., 10:50
Когда-то без Эвелин Ильвес не обходилось ни одно светское мероприятие, но сейчас бывшая первая леди Эстонии, писательница, телеведущая, а теперь еще и ресторатор, решила окончательно оставить городскую жизнь в прошлом.
Ныне Эвелин Ильвес проживает на острове Хийумаа, где находится ее ресторан «Roog». И времени зря она не теряет: недавно в социальной сети Facebook Ильвес похвасталась результатами своего похода в лес. Смотрите фото!
Evelin Ilves / facebook