Не верится… Первый канал со скандалом закрыл «Жди меня»

Как сообщил Dni.Ru знакомый с ситуацией источник, новый коллектив, который был набран телекомпанией после увольнения создателя "Жди меня" Сергея Кушнерева, рассорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его. При этом канал об этом в известность никто не поставил. В свою очередь Первый, которого ведущий полностью устраивал, попытался вернуть его, но "ВИD" отказалась это делать.

В конечном итоге производитель и канал не сошлись в переговорах. Телекомпания предлагала Первому оставить на этой должности Ксению Алферову, сделав ее соведущим актера Сергея Жигунова или его коллегу Андрея Соколова. В результате консенсуса найти так и не удалось, и теперь "Жди меня" будет выходить на "России 1".

Напомним, что в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.