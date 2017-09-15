​Армагеддон отменяется! Илона Калдре рассказала, как защититься от последствий вспышек на Солнце

Портал Limon.ee решил обратиться за комментарием к Илоне Калдре. Известная не только в Эстонии ясновидящая уверена: вспышки на Солнце – это вопрос вне компетенции экстрасенсов, магов или волшебников.

«Хотя Солнце – совершенное скопление магии и дышит оно каким-то своим биополем, но это предмет неодушевленный! Солнце не может нас о чем-либо предупреждать, – говорит Илона Калдре. – Я думаю, что комментировать этот вопрос скорее должны ученые, нежели экстрасенсы». Последние, по мнению Калдре, лишь ведут пустые разговоры, просто пиарятся или же пытаются отвести внимание людей от действительно чего-то важного.

– Илона, неужели даже бояться этого нашумевшего космического явления не стоит?

– Любые изменения в космическом масштабе влияют на наше здоровье и наше самочувствие. Другое дело, что Земля достаточно хорошо защищена от всякого рода космических явлений, и от радиации в том числе, а именно о ней и следует говорить в случае со вспышками на Солнце. В первую очередь это большой выброс энергии, в разы повышается радиоактивный фон и тогда, конечно, это может быть опасно, например, для людей, которые в этот момент летят самолетом. Люди, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами, должны быть готовы, что будут сильно чувствовать на себе эти природные явления. Разбитость, несобранность в этот период может привести к автомобильным катастрофам или же каким-то бытовым проблемам. Но я бы не делала из этого какой-то катастрофы.

Ученые говорят, что подобные вспышки на Солнце случаются с периодичностью в 11-12 лет. Поэтому не надо зацикливаться на этом, сидеть и бояться – наши бабушки и дедушки и знать не знали о вспышках на Солнце, каждый день шли на работу и добивали пятилетку за четыре года! Я за такой – оптимистичный взгляд на жизнь, и на вспышки тоже! Меня вспышка не убьет, и человечество не погубит! К сожалению, мы с вами ничего не можем изменить, разве только сделать свой дом и окружение вокруг себя чище, что уже, согласитесь, немало.

– Как же правильно себя вести в этот тяжелый период? Может быть, у вас есть какие-то рекомендации, даже скорее не как у экстрасенса, а как у человека с медицинским образованием?

– Если человек зависим от медицинских препаратов, в этот период будет не лишним их принимать. Молодежи, которая на сегодняшний день редко задумывается о своем здоровье, я рекомендовала бы в такие дни меньше пользоваться компьютером, а особенно наушниками, дабы не получать дозу облучения еще больше. Смартфоны –тоже реагируют, и могут излучать в этот период несколько повышенную энергию. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, надо меньше бывать на открытом солнце. Постараться искусственно не повышать себе давление, например, тяжелой физической работой.

Нужно понимать, что бывают такие воздействия природы на человеческий организм, когда мы обязаны себя защищать, и вот эти вспышки – как раз из этой области. И конечно, нужно быть предельно внимательными на дорогах, а еще важно по возможности не нагружать себя лишней информацией. Потому что здесь действует эффект плацебо. Часто бывает так, что человек на себе никакого воздействия не чувствует, но прочитав о солнечных вспышках и их воздействии на других, и у себя эти симптомы искусственно находит.