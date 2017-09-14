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В «Банд'Эрос» смерть экс-солистки связали со вспышками на Солнце

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ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

У Родики Змихновской случилось кровоизлияние в мозг, от которого она впала в кому и в скором времени скончалась.

В пресс-службе "Банд'Эрос" назвали возможную причину кровоизлияния в мозг у бывшей солистки коллектива Рады (Родики Змихновской). Представители группы не исключают, что исполнительница могла впасть в кому, а впоследствии скончаться из-за активности на Солнце, которая усилилась в начале сентября, передает Life.

"Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг", — приводит слова представителя пресс-службы коллектива издание Hello.

/ Instagram

Бывшая солистка "Банд'Эрос" впала в кому, в которой находилась несколько дней. Её пытались спасти медики, однако она скончалась.

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