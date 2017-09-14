Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос»

Экс-участница группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская скончалась сегодня утром в США, сообщает Super.

"Несколько дней назад Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у неe случилось кровоизлияние в мозг. Раду положили в больницу, пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла. Рада была основательницей группы. Под неё и Наташу создавали коллектив, потом уже привлекли в него мальчишек — Гарика и Батишту. Отношения с коллективом Рада поддерживала, но уже не особо принимала участие в их жизнях", — рассказали Super представители группы.

Змихновская покинула проект "Банд'Эрос" в 2007 году из-за беременности. Последние годы девушка работала кинопродюсером.