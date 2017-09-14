Фото дня: в Ласнамяэ орудует неисправимый романтик
14 сентября 2017 г., 16:37
Сегодня погода жителей Таллинна не радует, только и успевай прятаться от внезапно налетающих ливней. И вот бежишь себе по лужам, а тут у тебя прямо под ногами – любовь и романтика.
«Мань, прости меня! Я тебя люблю!» – написал молодой человек послание своей возлюбленной огромными буквами под окнами ласнямяэской дявятиэтажки.
Мы не знаем, чем провинился этот романтик, решившийся на такое мелкое хулиганство, но сердце девушки наверняка екнуло. Ведь даже прохожие улыбаются, глядя на это послание.