Юбку забыла? Ани Лорак поразила смелым образом

Певица Ани Лорак продемонстрировала откровенный образ. На странице в Instagram Каролина опубликовала фото, на которых позирует за кулисами конкурса "Новая волна".

Для творческого вечера Филиппа Киркорова Ани выбрала смелый костюм, состоящий из удлиненного жакета и коротких шортов.

На одном из снимков Лорак позирует в компании Сергея Лазарева. Свой наряд певица дополнила босоножками от Christian Louboutin.

Подписчики неоднозначно оценили выбор артистки: "Это платье или рубашка?", "Еще бы голая сфоткалась", "Лорак тебе челка не идет, стареет", Она в шортах вообще то", "Юбку забыла надеть", "А юбку надеть забыла она?", – комментируют они.