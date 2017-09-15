Юбку забыла? Ани Лорак поразила смелым образом

15 сентября 2017 г., 13:10
На одном из снимков в Instagram Лорак позирует в компании Сергея Лазарева, пишет Сегодня.
Певица Ани Лорак продемонстрировала откровенный образ. На странице в Instagram Каролина опубликовала фото, на которых позирует за кулисами конкурса "Новая волна".
Для творческого вечера Филиппа Киркорова Ани выбрала смелый костюм, состоящий из удлиненного жакета и коротких шортов.
На одном из снимков Лорак позирует в компании Сергея Лазарева. Свой наряд певица дополнила босоножками от Christian Louboutin.
Подписчики неоднозначно оценили выбор артистки: "Это платье или рубашка?", "Еще бы голая сфоткалась", "Лорак тебе челка не идет, стареет", Она в шортах вообще то", "Юбку забыла надеть", "А юбку надеть забыла она?", – комментируют они.