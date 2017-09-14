А тебе доступна эта функция? В Facebook появилась необычная новинка
Проверь прямо сейчас!
14 сентября 2017 г., 18:49
Социальная сеть тестирует новую функцию: некоторые пользователи уже могут оставлять цветные комментарии под постами. Можно выбрать один из семи цветов для фона, включая оранжевый, ярко-зеленый и фиолетовый, пишет Лайф.
Нововведение пока доступно только на мобильных устройствах. Первыми новую возможность оценили пользователи Android-приложений. Пока неизвестно наверняка, добавят ли функцию в приложение и в десктопную версию навсегда.
Пользователи Сети уже пожаловались на цветные комментарии. Многие признались, что их очень раздражает такое решение соцсети.
NEW: Facebook is testing coloured comments… This is going to look a mess!— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017
h/t @absoluut pic.twitter.com/boqKTeG0JN