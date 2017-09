А тебе доступна эта функция? В Facebook появилась необычная новинка

Нововведение пока доступно только на мобильных устройствах. Первыми новую возможность оценили пользователи Android-приложений. Пока неизвестно наверняка, добавят ли функцию в приложение и в десктопную версию навсегда.

Пользователи Сети уже пожаловались на цветные комментарии. Многие признались, что их очень раздражает такое решение соцсети.

NEW: Facebook is testing coloured comments… This is going to look a mess!



h/t @absoluut pic.twitter.com/boqKTeG0JN