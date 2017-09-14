В Лондоне задержана женщина, проникшая в школу принца Джорджа
14 сентября 2017 г., 14:33
Сейчас 40-летняя британка задержана и находится в полицейском участке на юге Лондона.
Неизвестная женщина попыталась проникнуть в элитную лондонскую школу Томаса Баттерси, где учится четырёхлетний правнук британской королевы принц Джордж. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Daily Mail.
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40-летняя женщина сейчас находится под стражей. Подробности инцидента выясняются.
Всего школу Томаса Баттерси посещают 560 человек.
Напомним, в этом году первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал первоклассником.