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В Лондоне задержана женщина, проникшая в школу принца Джорджа

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Сейчас 40-летняя британка задержана и находится в полицейском участке на юге Лондона.

Неизвестная женщина попыталась проникнуть в элитную лондонскую школу Томаса Баттерси, где учится четырёхлетний правнук британской королевы принц Джордж. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Daily Mail.

Scanpix

40-летняя женщина сейчас находится под стражей. Подробности инцидента выясняются.

Всего школу Томаса Баттерси посещают 560 человек.

Напомним, в этом году первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал первоклассником.

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