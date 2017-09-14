Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака

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По словам одного из самых известных ведущих на планете, хирурги вырезали у него 20% легкого. "Странно получить рентгеновские снимки, на которых раньше было пятно, а теперь ничего нет", – сообщил 83-летний Ларри Кинг.

Журналист отметил, что рак диагностировали своевременно, и это существенно упростило лечение. "Я пошел на обычную проверку, и врач сказал, что надо сделать рентген, потому что у меня в легких "что-то забавное". Оказалось, пятно на снимке – опухоль. Медики сказали, что мне повезло: опухоль в начальной стадии, поэтому можно оперировать", – рассказал он изданию USMagazine.

Телеведущий перенес операцию 17 июля, но только сейчас решил рассказать об этом. Через две недели после процедуры он вернулся к работе.

Отметим, что для Кинга это вторая война с раком. Первую опухоль у него обнаружили в 70 лет, поставив диагноз "рак простаты". Тогда журналиста спасла радиотерапия. Кроме того, он страдает от диабета второго типа, а в 1987 году перенес инфаркт, после которого бросил курить.

Все эти проблемы не помешали Ларри попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве бессменного ведущего самого долгого телешоу. Зрители смотрели Larry King Live целых 25 лет.

За свою карьеру Кинг взял интервью у десятков тысяч политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. С 2012 года он ведет программу Larry King Now, которая транслируется на Hulu и канале RT America.