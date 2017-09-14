Сати Казанова отменила пышную свадьбу с итальянцем (ВИДЕО)

Звезда рассказала, что по традиции ее родного кавказского народа празднество положено отмечать на территории мужчины. Поэтому пара справит свадьбу в Италии. В предсвадебной подготовке Казановой помогают ее семья, друзья, а также специальные свадебные агентства, дизайнеры и другие мастера по организации подобных торжеств.

"Была мысль отмечать свадьбу на Кавказе, но я отказалась. В традициях моего народа может отмечаться на родине невесты событие, когда род провожает девушку. Приходят сватья целой делегацией, и провожают ее из родительского дома, – может быть много народа. У нас этого обычая не будет", – поделилась Сати.

На Родине у девушки принято отмечать тожество пышно, с размахом. "Что-то мы сделаем на Кавказе, но не в том масштабе, как изначально предполагалось. На родине я планировала пригласить 300-350 человек – это только близкий круг родственников, без друзей и семьи жениха. В Италии попроще. Людей будет в половину меньше: уютнее, спокойнее, изящнее", – добавила певица.

Сейчас звездная невеста в разгаре процесса выбора свадебного платья. "Туфельки я купила месяца полтора назад. Выбрала на низком каблуке, чтобы было удобно и комфортно", – говорит артистка. "На свадьбе я планирую танцевать, быть счастливой и наслаждаться", – заявила знаменитость в эфире RU.TV.

Напомним, что ранее Сати Казановой приписывали роман с предпринимателем Александром Шенкманом. Некоторые даже были уверены, что Сати выйдет за него замуж, но этого не случилось. Казанова подчеркнула, что с бизнесменом ее связывают дружеские отношения.