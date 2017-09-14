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Ураган «Харви» выбросил на берег Техаса вот это чудовище! Что это, никто не знает

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ФОТО: Скриншот с Twitter

Жительница Техаса опубликовала в Twitter фотографии неизвестного животного, которое выбросил на берег ураган Харви, рассказывает Lifter со ссылкой на Daily Mail.

О найденном на пляже зубастом и безглазом чудовище написала в Twitter местная жительница Прити Десай.

По её словам, это уже обсохшее и начавшее гнить животное местные жители обнаружили вскоре после урагана Харви, который затопил город Хьюстон.

Прити выложила в Twitter несколько фотографий и призвала на помощь знакомых зоологов.

Вот эти страшные фото:

В комментариях довольно быстро предположили, что это какая-то разновидность угрей, затем уточнили, что, вероятно, из семейства Ophichthidae, то есть острохвостых угрей. А вскоре друзья Прити выпустили статью, в которой несколько морских зоологов пришли к окончательному выводу.

Рыба, которую выбросил на берег ураган Харви, — это саблезубый угорь, Aplatophis chauliodus. Он обитает обычно на глубинах от 60 до 90 метров и питается другими рыбами и донными животными.

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