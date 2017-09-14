Ураган «Харви» выбросил на берег Техаса вот это чудовище! Что это, никто не знает

Жительница Техаса опубликовала в Twitter фотографии неизвестного животного, которое выбросил на берег ураган Харви, рассказывает Lifter со ссылкой на Daily Mail.
О найденном на пляже зубастом и безглазом чудовище написала в Twitter местная жительница Прити Десай.
По её словам, это уже обсохшее и начавшее гнить животное местные жители обнаружили вскоре после урагана Харви, который затопил город Хьюстон.
Прити выложила в Twitter несколько фотографий и призвала на помощь знакомых зоологов.
Вот эти страшные фото:
Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai (@preetalina) September 6, 2017
В комментариях довольно быстро предположили, что это какая-то разновидность угрей, затем уточнили, что, вероятно, из семейства Ophichthidae, то есть острохвостых угрей. А вскоре друзья Прити выпустили статью, в которой несколько морских зоологов пришли к окончательному выводу.
Рыба, которую выбросил на берег ураган Харви, — это саблезубый угорь, Aplatophis chauliodus. Он обитает обычно на глубинах от 60 до 90 метров и питается другими рыбами и донными животными.
Поделитесь этой новостью с друзьями и близкими!