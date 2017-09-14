Бузова: я знаю, как подруги суют руки в штаны к твоему мужу

Звезда «Дома-2» неоднократно намекала, что футболист предал ее, изменил ей. А спустя некоторое время написала в комментариях к одному из его фото: «Дмитрий, может напишешь почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции?»

В новом интервью порталу СтарХит Ольга намекнула, что Дмитрий изменял ей не только с Анастасией Костенко.

«Часть подруг отсеялась. Слишком многие от меня отвернулись. Я знаю, как «подруги» суют руки в штаны к твоему мужу. Прошла через все. Если на 30-летний юбилей пришли 200 человек, то на нынешний день рождения, когда отмечала 31 год, – всего 25! Вот и считай. Но я спокойно к этому отношусь. Есть близкие люди, которые давно меня знают, любят и поддержат в любую минуту. Это главное. Среди них моя сестра Аня, подруга Оля Десятовская из Питера, жены футболистов Маша Погребняк, Марина Касаева и другие…»

«Представители сильного пола забыли о том, что должны быть рыцарями и завоевывать женщин, нельзя так быстро сдаваться. Лично я после печального опыта ко всем отношусь с недоверием, как ежик, выпускаю иголочки. Поэтому хлюпики точно не в моем хит-параде. Увы, в наше время мужчины вообще измельчали. Печальное зрелище».

«Минувшим летом не раз плакала, размышляла о жизни и задавалась вопросами: «Ну почему нет ни одного достойного человека? Что во мне не так?» А потом как-то успокоилась и осознала, что все не так уж плохо. Я могу заниматься саморазвитием и работой столько, сколько захочу, и никто ничего не скажет. Теперь меня больше не пугает перспектива одиночества.Возможно, так будет еще очень долго…».