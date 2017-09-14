Сын Жириновского отказался извиняться перед девочкой без рук

Все началось с того, что статс-секретарь Центробанка Александр Торшин выложил видео с девочкой без рук, которая ест ногами. Лебедев прокомментировал пост очень жестко: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».

Это высказывание вызвало бурную критику даже среди коллег политика. Но и после шумихи в СМИ Лебедев не считает, что должен извиняться, пишет Soulpost.

«Мне извиняться не за что. Я никого не оскорблял и никого не обижал… Я не вижу смысла в вашем вопросе. Перед кем извиняться и за что?… Я никого не оскорблял, тем более эту девочку. Замечательный ребенок, прекрасная семья, дай Бог им всем здоровья. Я высказал свое мнение, но я никого не оскорблял. Извиняться не буду», — сказал он РИА Новости.

Мама девочки-инвалида пригласила Лебедева лично познакомиться с дочерью.