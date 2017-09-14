Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске

Поклонники всерьез обеспокоились за Задорнова, успешно перенесшего операцию в одной из клиник Германии, после слов певца Иосифа Кобзона. Он обмолвился, что 69-летний сатирик умирает, пишет Дни.ру.

На сегодняшний день и близкая подруга артиста и коллега по творческому цеху Регина Дубовицкая настроена не так оптимистично, как в начале года. "Мы с Мишей почти каждый день созваниваемся, он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более что он хочет вернуться к зрителям, писать новые книги", – говорила она. Прошло полгода, и теперь она весьма сдержанна. "Вы знаете, сам Михаил и его семья просят нас не комментировать его здоровье", сказала Регина Игоревна. Я уважаю эту семью и поэтому ничего вам не скажу!

Другие коллеги Михаила Задорнова по программе "Аншлаг" тоже постарались обойти эту тему. "Ничего сказать не могу, Мишу я видел около двух лет назад. Тогда все было в порядке", – заявил писатель и драматург Аркадий Инин. Юмористка Елена Воробей и вовсе заявила, что ничего не знает о его болезни. "Я слышал от коллег, что Миша болеет, но насколько все плохо, сказать вам не могу", – поведал писатель-сатирик Семен Альтов.

Помощница Задорнова по имени Елена сообщила, что Михаил Николаевич по-прежнему находится в клинике и проходит лечение. "Все идет по плану, как изначально и наметили врачи. Я не знаю, почему Иосиф Кобзон сказал, что он умирает. Отвечать за слова Иосифа Давыдовича я не могу, от себя лишь скажу, что ничего подобного нет", – заверила женщина. По ее словам, семья сатирика просит не беспокоить их вопросами.

Как выяснилось, ни поклонники сатирика, ни он лично не обращались за помощью в благотворительное общество Русфонд по примеру Жанны Фриске, которая страдала от такого же недуга, как Михаил Задорнов. На ее лечение тогда было собрано 21,6 миллиона рублей. "Что касается Михаила Николаевича Задорнова: просьба о помощи к нам не поступала, и мы этот вопрос не обсуждали", – цитирует эксперта Русфонда Ирину Бруггер Sobesednik.ru.