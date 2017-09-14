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Фото: располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда фильма "Викинг", 22-летняя актриса Александра Бортич опубликовала в своем микроблоге показала кадр из фильма, ради которого потолстела на 20 килограммов. Артистка снимается в картине "Я худею" режиссера Алексея Нужного, пишет Дни.ру.

Премьера фильма запланирована на следующий год, а пока Саша делится кадрами со съемочной площадки. По сюжету героиня Бортич встречалась с молодым человеком, который бросил ее из-за лишнего веса. Девушке придется пойти на жертвы, чтобы похудеть.

Саша выложила снимок, на котором она запечатлена в купальнике в горошек и коротких шортах. Таким образом артистка дала понять фолловерам, что ей действительно пришлось сильно поправиться ради роли.

Подписчики стали бурно обсуждать увиденное. При этом их мнения разделились. Один посчитали Сашину новую фигуру неэстетичной, а другим она показалась очень привлекательной. "Не ешь меня, Саш!", "Не знаю даже почему, но ты стала еще сексуальнее, Сашенька", "Вот восхищаюсь все же твоей самоотверженной любовью к профессии! Ты потрясающая актриса!", "Сашка – жирун", "Да ладно?! Шура, как же обратно?", "Так издеваться над своим организмом", "Что за жиробас?", "Саша Толстич", "Жестяк пузатик", – комментируют пользователи Instagram.

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