На этой фотографии есть одна деталь, которая кажется странной. Заметили?

Догадались? Если нет, тогда взгляните еще раз. Не помогло? Когда вы, наконец, поймете, вы рассмеетесь: ведь это так очевидно! Готовы узнать, что странного в этой картинке?

Reddit

Что ж, как мы уже говорили, эти подростки смеются и болтают, сидя на скамейке. Кстати, насчет скамейки: а где она? Наверняка вы сразу и не заметили, что на фотографии ее нет, а парни просто делают вид, что сидят. Вероятно, им пришлось довольно долго пробыть в таких неудобных позах, чтобы получилась эта фотография. По крайней мере, их старания были не напрасны.

Действительно, забавно!