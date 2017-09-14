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На этой фотографии есть одна деталь, которая кажется странной. Заметили?

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ФОТО: Reddit

На первый взгляд, эти подростки ведут себя так, как и полагается подросткам. Гуляют во дворах, катаются на скейтах и веселятся. Но с этой картинкой что-то явно не так, пишет Маркетиум.

Догадались? Если нет, тогда взгляните еще раз. Не помогло? Когда вы, наконец, поймете, вы рассмеетесь: ведь это так очевидно! Готовы узнать, что странного в этой картинке?

Reddit

Что ж, как мы уже говорили, эти подростки смеются и болтают, сидя на скамейке. Кстати, насчет скамейки: а где она? Наверняка вы сразу и не заметили, что на фотографии ее нет, а парни просто делают вид, что сидят. Вероятно, им пришлось довольно долго пробыть в таких неудобных позах, чтобы получилась эта фотография. По крайней мере, их старания были не напрасны.

Действительно, забавно!

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