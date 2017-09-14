Назван самый неверный знак Зодиака. Кого стоит опасаться?

Скоро вы узнаете, кого стоит избегать. А пока мы решили начать рейтинг с конца.

12 место — Скорпион

Удивительно, мы согласны! Но Скорпион, которого хотят чуть ли не все окружающие его женщины, — самый верный знак. Но вторая шокирующая новость — не все женщины готовы принимать такую верность. Скорпион, однако, не изменяет не потому, что он любящий отец, верный муж и далее по списку, а потому, что не видит смысла искать новую жертву, пока старая еще вполне годна.

11 место — Козерог

Козерог не изменяет, потому что не видит в этом смысла. “Какая логика?” — вопрошает он сам себя. Чтобы завоевать пассию, было приложено столько усилий. А что он получит, если изменит? Секс? Он у него и так есть, пишет Маркетиум. Таким образом, измены не имеют никакой логики для Козерога, поэтому его неверность — это скорее нечто из разряда того, что случается раз в тысячелетие.

10 место — Телец

Тельцу просто страшно. У него все хорошо, и жизнь идет по накатанной: вечером домой, в выходные на дачу, теща еще пирогов напечет. Зачем все это терять ради сиюминутной слабости? Да ну его! Потом искать новую жену, все начинать сначала. Ну уж нет.

9 место — Водолей

Если Водолей чем-то недоволен, он разведется. Он искренне считает, что изменять неблагородно, некрасиво, негигиенично и вообще фу. Да, Водолеи любят приврать, но это, скорее, искусства и веселья ради. А разные интрижки — нет, это не про них.

8 место — Весы

Перед тем как изменить Весы думают долго. Все взвешивают, решают. Хотят ли они этого? Может, ну его? Или все-таки можно попробовать?.. Пока они взвешивают все за и против, поезд зачастую уходит. Но Весы и не расстраиваются.

7 место — Дева

Некоторые Девы, бывает, изменяют. К сексу они относятся просто, поэтому сиюминутные интрижки для них норма. А есть Девы, которые не изменяют. Вообще. Даже если у Девы кто-то есть (и не один), то об этом точно никто не узнает. А если узнает, то Дева легко выкрутится из сложившейся ситуации.

6 место — Рыбы

Рыбы изменяют каждый день. А то и три раза в день. Да что там три: встречаются Рыбы, изменяющие партнеру десять раз в сутки! Правда, только в собственных фантазиях. Если же речь идет о физической измене, то Рыбы решаются на это только по большой любви. Только вот никто не скажет вам, сколько раз в жизни Рыба может влюбиться. Это смотря какая Рыба.

5 место — Лев

Пока Львов обожают и восхваляют, они не изменяют. Проблема в том, что когда-то градус обожания достигает максимума, и Лев начинает считать, что двух обожателей иметь гораздо приятнее, чем одного. А трех-то и подавно! При этом для него совершенно неважен секс как таковой. Гораздо важнее, когда все вокруг знают, что Лев феерически прекрасен, и все от него без ума!

4 место — Близнецы

Для многих Близнецов верность — пустой звук. Часто они живут не по правилам и не следуют каким-либо принципам. В том числе моральным. Близнецы ненавидят ограничения в любой форме, в личной жизни — тем более. Постоянные любовники для них редкость, потому что однообразие — это скучно!

3 место — Рак

Снова неожиданность! Тройку неверных лидеров замыкают семейные, нежные и застенчивые Раки. Которые так же нежно и застенчиво ходят налево. Регулярно. Невольно закрадывается мысль: вдруг Раки таким образом восстанавливают баланс во Вселенной? Должны же быть у них какие-то недостатки!

2 место — Овен

Овны в вечном поиске идеала. Но, как известно, рано или поздно даже у самого прекрасного человека выползают тараканы. И Овен был таков! Он отправляется на поиски новой идеальной жертвы. И так по кругу!

1 место — Стрелец

И, наконец, самый неверный знак Зодиака! По статистике, Стрельцы женятся и выходят замуж намного чаще других знаков. И причина вовсе не в том, что супруги Стрельцов устают от их измен. Скорее, Стрельцы сами устают от постоянства. Печально, но такова правда!