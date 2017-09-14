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Лия Ахеджакова рассказала об угрозах в свой адрес

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Лия Ахеджакова. | ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Народная артистка России Лия Ахеджакова в интервью «Радио Свобода» пожаловалась на угрозы в свой адрес, которые ей поступают от анонимных недоброжелателей, пишет TopNews.

«Вот письма пишут: «Ты сдохнешь не своей смертью, в грязном подъезде!». А в конце письма стоит крест», — призналась Ахеджакова, добавив что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда в российских городах ей отказывали в помещении для спектаклей и в аренде залов.

По признанию актрисы, после того, как она неоднократно публично позволила себе выступить с критикой российской власти, ее часто стали называть «русофобкой», «пятой колонной» и обвинять в сочувствии «Майдану, оранжевой революции».

Сама актриса эти обвинения назвала «непроходимой чушью».

В то же время несмотря на угрозы, на вопрос о том, не думала ли она об отъезде из России, Ахеджакова ответила категорично: «Нет, никогда».

Как пояснила артистка, она намертво связана с русским языком и уже не сможет выучить иностранный. К тому же для нее важен привычный круг общения.

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