Лия Ахеджакова рассказала об угрозах в свой адрес

«Вот письма пишут: «Ты сдохнешь не своей смертью, в грязном подъезде!». А в конце письма стоит крест», — призналась Ахеджакова, добавив что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда в российских городах ей отказывали в помещении для спектаклей и в аренде залов.

По признанию актрисы, после того, как она неоднократно публично позволила себе выступить с критикой российской власти, ее часто стали называть «русофобкой», «пятой колонной» и обвинять в сочувствии «Майдану, оранжевой революции».

Сама актриса эти обвинения назвала «непроходимой чушью».

В то же время несмотря на угрозы, на вопрос о том, не думала ли она об отъезде из России, Ахеджакова ответила категорично: «Нет, никогда».

Как пояснила артистка, она намертво связана с русским языком и уже не сможет выучить иностранный. К тому же для нее важен привычный круг общения.