Фигуристка Липницкая откровенно рассказала о своей тяжелой болезни

"99 процентов - это проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. Анорексия – болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все", - приводит слова Липницкой Sports.Ru.

"После того, как был назван мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше" - пояснила Юлия.

По словам Юлии Липницкой, после Cup of Russia она пришла домой и положила коньки в шкаф.

"И с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе я уехала в клинику. Вот и вся история", - добавила она.