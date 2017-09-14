Шесть типов людей, которым противопоказан чеснок. Будьте осторожны!

Чеснок — уникальное по полезности растение. Однако, говоря о полезных качествах, не стоит забывать и о его вреде. Некоторым группам лиц он прямо противопоказан, пишет Маркетиум.
Давайте узнаем, кому все-таки лучше воздержаться от его употребления.
1. Тем, у кого проблемы с печенью
Токсичные элементы, содержащиеся в чесноке, разъедают стенки печени и нарушают химические процессы. По этой же причине чеснок оказывает ощутимое раздражающее воздействие на почки, и вред при нарушении работы этих органов может быть достаточно серьезным.
2. При диарее
При диарее лучше не употреблять чеснок. Он раздражает и без того воспаленные стенки кишечника.
3. Пациентам перед хирургическим вмешательством
Если вам предстоит операция, то рекомендуется исключить чеснок из рациона за две недели до хирургического вмешательства.
4. Беременным и кормящим матерям
До сих не получено достоверных сведений о вреде чеснока для этой группы женщин, поэтому врачи рекомендуют им воздержаться от потребления этого продукта.
5. Людям с низким кровяным давлением
Замечено, что чеснок способен понижать кровяное давление.
6. Людям с различными заболеваниями глаз
Китайские врачи считают, что регулярное потребление чеснока раздражает слизистую глаза, поэтому от его применения желательно отказаться.