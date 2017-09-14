Шесть типов людей, которым противопоказан чеснок. Будьте осторожны!

Давайте узнаем, кому все-таки лучше воздержаться от его употребления.

1. Тем, у кого проблемы с печенью

Токсичные элементы, содержащиеся в чесноке, разъедают стенки печени и нарушают химические процессы. По этой же причине чеснок оказывает ощутимое раздражающее воздействие на почки, и вред при нарушении работы этих органов может быть достаточно серьезным.

2. При диарее

При диарее лучше не употреблять чеснок. Он раздражает и без того воспаленные стенки кишечника.

3. Пациентам перед хирургическим вмешательством

Если вам предстоит операция, то рекомендуется исключить чеснок из рациона за две недели до хирургического вмешательства.

4. Беременным и кормящим матерям

До сих не получено достоверных сведений о вреде чеснока для этой группы женщин, поэтому врачи рекомендуют им воздержаться от потребления этого продукта.

5. Людям с низким кровяным давлением

Замечено, что чеснок способен понижать кровяное давление.

6. Людям с различными заболеваниями глаз

Китайские врачи считают, что регулярное потребление чеснока раздражает слизистую глаза, поэтому от его применения желательно отказаться.