15 известных голливудских актеров с русскими корнями

1. Родители знаменитой американской актрисы Натали Вуд (настоящее имя — Наталья Захаренко) – эмигранты из России.

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2. Бабушка Леонардо Ди Каприо была родом из России (Елизавета Смирнова). После революции родители вывезли маленькую Лизу в Германию, а позже она переехала в США.

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3. Мать известной певицы Николь Шерзингер наполовину гавайка, наполовину русская по материнской линии.

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4. Дедушка Майкла Дугласа много лет назад уехал из России, чтобы избежать участия в русско-японской войне (фамилию Даниелович-Демский позже сменил отец Дугласа).

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5. Отец Гвинет Пэлтроу – потомок рода Палтрович из России – после переезда в США изменил фамилию на Пэлтроу.

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6. Отец известного актера Дэвида Духовны, Амрам Духовный, – сын эмигранта из дореволюционной Российской империи.

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7. Оба дедушки режиссера Стивена Спилберга родом из России.

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8. Бабушку Сильвестра Сталлоне звали Роза Рабинович, а родилась она в дореволюционной России.

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9. Настоящее имя Вайноны Райдер – Вайнона Лаура Хоровитц. Родители Вайноны (Синтия и Майкл Хоровиц) – потомки эмигрантов из Российской империи и Румынии, а настоящая фамилия предков ее отца – Томчин.

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10. Модель и известная актриса Милла Йовович родилась в Киеве. Ее русская мать, Галина Логинова, также была актрисой, а отец — врачом из Югославии. Первые пять лет жизни Милла провела в СССР и неплохо говорит по-русски.

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11. Настоящая фамилия оскароносной актрисы Натали Портман — Хершлаг, а родилась она в Иерусалиме. Предки актрисы по материнской линии — из России и Австро-Венгрии, а по отцовской линии — из Румынии и Польши.

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12. Бабушка Харрисона Форда, Анна, уехала из Минска в 1907 году. Актер даже пытался найти своих дальних родственников, которые живут где-то на территории бывшего СССР.

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13. Актрису Хелен Миррен, которая обрела славу после исполнения роли британской королевы Елизаветы II, на самом деле зовут Елена-Лидия Васильевна Миронова, а её деда — Петр Васильевич Миронов.

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14. Мила Кунис (Милена Марковна Кунис) родилась в Черновцах. Когда она была еще маленькой, ее родители эмигрировали в США.

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15. Актер Антон Ельчин, трагически погибший в прошлом году, родился в Санкт-Петербурге. Родители Антона, профессиональные фигуристы, перебрались в США, когда ему было полгода.