Самые горячие фото именинницы: всемирно известной эстонской модели 38 лет!

Известная эстонская красотка, которой сегодня исполнилось 38 лет, сотрудничает с мировыми брендами и по праву считается одной из самых успешных моделей.

Напомним, в недавнем интервью Кармен призналась, что сейчас мир моды так изменился, что современным моделям тяжело достичь ее уровня, а еще выразила уверенность, что будет работать моделью и в 70 лет.