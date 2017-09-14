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Самые горячие фото именинницы: всемирно известной эстонской модели 38 лет!

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Вот уже 20 лет Кармен Касс покоряет мир моды.

Известная эстонская красотка, которой сегодня исполнилось 38 лет, сотрудничает с мировыми брендами и по праву считается одной из самых успешных моделей.

Напомним, в недавнем интервью Кармен призналась, что сейчас мир моды так изменился, что современным моделям тяжело достичь ее уровня, а еще выразила уверенность, что будет работать моделью и в 70 лет.

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