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Стало известно, кто победил на «Новой волне»! Узнай скорее

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Финалист шоу "Голос" на Первом канале стал лучшим на конкурсе молодых исполнителей в Сочи. Теперь у него начнется новая жизнь.

Победителем "Новой волны" в Сочи стал Сардор Милано из Узбекситана. По итогам голосования жюри он набрал 362 балла, разделив победу с представителями Молдовы и Армении. Российских конкурсантов в первой пятерке лучших нет, пишет Дни.ру.

Сардор переехал из Ташкента в Москву в 2010 году. С первой попытки он сумел поступить в РАМ имени Гнесиных, став студентом ее эстрадно-джазового отделения, которое окончил с красным дипломом.

Милано был одним из самых ярких участников пятого сезона популярного проекта "Голос" - дошел до финала и занял четвертое место. Символично, что 14 сентября, в день закрытия "Новой волны", этот восточный красавец с тремя с половиной октавами в голосе отметит 26-й день рождения.

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