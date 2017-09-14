Стало известно, кто победил на «Новой волне»! Узнай скорее

Победителем "Новой волны" в Сочи стал Сардор Милано из Узбекситана. По итогам голосования жюри он набрал 362 балла, разделив победу с представителями Молдовы и Армении. Российских конкурсантов в первой пятерке лучших нет, пишет Дни.ру.

Сардор переехал из Ташкента в Москву в 2010 году. С первой попытки он сумел поступить в РАМ имени Гнесиных, став студентом ее эстрадно-джазового отделения, которое окончил с красным дипломом.

A post shared by Sardor Milano (@sardormilano) on Sep 9, 2017 at 11:30pm PDT

Милано был одним из самых ярких участников пятого сезона популярного проекта "Голос" - дошел до финала и занял четвертое место. Символично, что 14 сентября, в день закрытия "Новой волны", этот восточный красавец с тремя с половиной октавами в голосе отметит 26-й день рождения.