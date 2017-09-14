Вот это да! Вера Брежнева готовится снова стать матерью

Вера Брежнева – постоянный гость конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. В этот раз она участвовала в нескольких концертах, включая вечер-трибьют Филиппа Киркорова. Дуэтом с хозяином шоу певица исполнила одну из самых зажигательных композиций в его репертуаре – "Огонь и вода", покорив зал своей энергетикой.

После выступления Брежнева пообщалась с корреспондентом Dni.Ru. "Я мечтаю вернуться на "Новую волну" в будущем году, но уже с еще одним ребенком!" – шокировала признанием Вера. Всерьез ли она это сказала? Артистка воспитывает двух дочерей от разных мужей – 16-летнюю Соню и шестилетнюю Сару. А вот от Константина Меладзе детей у нее пока нет, видимо, поэтому и задумалась.

Рассказала Брежнева и о том, как проводит время в олимпийской столице России вне репетиций, концертов и позирования на красной дорожке: "Я люблю сходить в спа, в бассейн – это такие девчачьи радости. А вот на лыжах в Красной Поляне не каталась. Я пережила две серьезные травмы, и с тех пор этот вид спорта для меня закрыт. Люблю просто подняться в горы и полюбоваться..."

Напомним, что уже известен победитель международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который 14 сентября завершается в Сочи. Им стал финалист проекта "Голос" на Первом канале Сардор Милано из Узбекистана.