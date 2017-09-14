Читательница негодует: самая знаменитая девочка Эстонии – лесбиянка?

Instagram

За ее жизнью ежедневно следят десятки тысяч пользователей Сети. Красавица делится с ними почти всем, но одна из последних фотографий в Instagram, размещенная ее подругой, наделала немало шума.

Так в редакцию портала Elu24 поступили сообщения от читателей, некоторые из них были крайне возмущенны снимком, ведь их собственные дети берут с Марии пример. «Как вообще понимать происходящее на этом снимке?» – возмущается читательница портала. «Неужели она лесбиянка?», – интересуется другая?

На фото, опубликованное в историях Instagram, Мариа запечетлена со своей подругой. Девочки соприкосаются языками, а сам снимок сопровождает хэштег «wife goals».

Lugeja pilt

Портал Elu24 обратился к Марие за комментарием, но пока не получил ответа.

А что думаете по этому поводу вы?