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Facebook стоит на ушах: пост безутешного эстонца стал хитом в Сети

Вернется ли Кадри?

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ФОТО: facebook

На что только не пойдешь, чтобы вернуть любимую женищину... И Маркус, видимо, решил пойти на все!

Во вторник, 14 сентября, в Facebook появилась страничка с названием «Kadri, lepime ära» («Кадри, давай договоримся»), которая неспроста довольно быстро стала настоящим хитом в социальной сети.

«Всем привет! Меня зовут Маркус и я попал в ужасную ситуацию. Моя девушка Кадри ушла от меня, потому что я был небрежным и никогда не убирал за собой. Сейчас она живет у своей сестры и не хочет меня видеть. Она также заблокировала меня в Facebook и не отвечает на звонки. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМ ПОСТОМ, чтобы она увидела это сообщение.

Кадри, я люблю тебя и никогда больше не буду оставлять грязную посуду в раковине!!!

С любовью,

Маркус».

Пост моментально разлетелся по Сети, а также собрал множество комментариев и отметок «Нравится».

А что вы думаете о подобной инициативе? Расскажите нам в комментариях!

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