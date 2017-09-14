Facebook стоит на ушах: пост безутешного эстонца стал хитом в Сети

На что только не пойдешь, чтобы вернуть любимую женищину... И Маркус, видимо, решил пойти на все!
Во вторник, 14 сентября, в Facebook появилась страничка с названием «Kadri, lepime ära» («Кадри, давай договоримся»), которая неспроста довольно быстро стала настоящим хитом в социальной сети.
«Всем привет! Меня зовут Маркус и я попал в ужасную ситуацию. Моя девушка Кадри ушла от меня, потому что я был небрежным и никогда не убирал за собой. Сейчас она живет у своей сестры и не хочет меня видеть. Она также заблокировала меня в Facebook и не отвечает на звонки. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТИМ ПОСТОМ, чтобы она увидела это сообщение.
Кадри, я люблю тебя и никогда больше не буду оставлять грязную посуду в раковине!!!
С любовью,
Маркус».
Пост моментально разлетелся по Сети, а также собрал множество комментариев и отметок «Нравится».
А что вы думаете о подобной инициативе? Расскажите нам в комментариях!