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Первый король фанеры! Павел Прилучный станет ведущим нового телешоу (ВИДЕО)

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Павел Прилучный | ФОТО: Pressifoto

Громкая (в буквальном смысле) премьера на ПБК – дебют формата «Антикараоке» в телеэфире и одновременно дебют главного мажора страны в роли телеведущего.

«Короли фанеры» - русская версия мирового телехита Lip Sync Battle, участники которого из числа селебрити воспроизводят на сцене музыкальные хиты… под фонограмму! При этом победителя каждого выпуска программы будет определять забитый до отказа танцпол при помощи «шумомера» - чемпионский пояс вручат тому, кого зрители в студии поддержат громче.

В первых выпусках мы будем читать по губам Александра Реввы, Николая Фоменко, Тимура Родригеза, Сергея Глушко (Тарзана), Эвелины Бледанс, Дмитрия Харатьяна, Анастасии Волочковой, Леонида Ярмольника, Дмитрия Дюжева и других звезд!

В преддверии премьеры Павел Прилучный, ведущий шоу «Короли фанеры», снял ролик для пользователей соцсетей.

«Мы переносим на экран одну из самых популярных народных забав – открывать рот под любимый шлягер, - говорит креативный продюсер шоу Яна Чурикова. - Этим занимаются дети перед маминым зеркалом. Молодые и не очень люди, томящиеся в ежедневных пробках. И звезды Lip Sync Battle – музыкального формата компании Viacom, версии которого есть уже более чем в десятке стран. Волна Lip Sync захватывает мир. Откройте интернет и вы поймете, откуда ноги растут. Наши участники – а это уважаемые люди, в том числе народные артисты, - открыто дурачатся на сцене, будто на них никто не смотрит, и всем нам показывают отличный пример самоиронии».

«Короли фанеры» - долгожданная премьера для тех, кто не умеет, но мечтает петь!

Ведущий – Павел Прилучный. Со-ведущая – Яна Кошкина.

Премьра шоу – 16 сентября, в субботу, в 23:30, на Первом Балтийском канале.

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