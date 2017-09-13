Видео: Пугачеву и Галкина вынудили показывать детей

Артист часто выкладывает в микроблог фото со своей знаменитой супругой Алло Пугачевой, а также двойняшек Гарри и Лизы. А видеоролики с детьми фолловеры находят очень забавными. Между прочим, монтажом видео занимается сам глава семьи.

По словам Галкина, он стал инстаблогером потому, что благодаря такой собственной информационной площадке ему легко опровергнуть слухи и поделиться важными вещами. "Прошло время, когда для этого нужно было обращаться к какому-то изданию", – считает артист. При этом он подчеркнул, что именно журналисты вынудили его на то, чтобы публиковать видео с детьми. Ведь, как отметил телеведущий, было время, когда репортеры преследовали Гарри и Лизу.

"Я решил снимать детей после того, как папарацци и так их показали. В прошлом году в Юрмале они дежурили возле нашего дома, держали вахту. Не могу сказать, что это приятно", – поделился Максим Галкин. "Я лояльно ко всем отношусь, не бегаю от журналистов, даже если не назначал им встречу, – у каждого свой хлеб. Но то, как они снимут тебя с ребенком, что при этом напишут, ты отдаешь им на откуп. Еще мне неприятна мысль, что они преследуют моих детей, когда меня нет с ними рядом, когда они, например, выходят с няней", – заявил юморист.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 6, 2017 at 8:00am PDT